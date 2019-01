E’ tutto pronto per la prima edizione del “Trofeo Biancazzurro – Città di Sanremo” che si terrà sabato 5 e domenica 6 gennaio sui campi Rino Grammatica e Pian di Poma.

Il torneo, riservato alla categoria Esordienti (a 9 giocatori), è organizzato dalla Sanremese Calcio e dalla Virtus Sanremo, nel loro primo appuntamento congiunto, dopo che qualche giorno fa i due sodalizi hanno ufficializzato un accordo di collaborazione a livello di settore giovanile.

La manifestazione avrà anche un’importante valenza turistica poiché porterà nella città dei Fiori oltre 150 bambini, accompagnati dagli staff tecnici e dalle famiglie, provenienti, in prevalenza, da fuori regione.

“Siamo felici di questa prima edizione, unitamente a Mattia Rossi e alla ASD Virtus Sanremo abbiamo costruito un evento turisticamente rilevante per la città e dal buon connotato tecnico” commenta Aleandro Dal Monte responsabile organizzativo biancoazzurro, “siamo focalizzati ad offrire ai nostri ragazzi del settore giovanile delle esperienze sempre più complete sia dal punto di vista sportivo che umano, reputo che gli eventi siano un’ottimo viatico”

Ricordiamo che al termine della prima giornata di gare, le squadre sfileranno per le vie del centro cittadino, tra Piazza Colombo ed il Casinò.

Al torneo hanno assicurato la presenza anche tre osservatori di società di Serie A che cercheranno sui campi di Sanremo i campioni del futuro.

Di seguito, l’elenco delle squadre partecipanti ed il programma delle gare.

Girone A : Virtus Sanremo, CAS Sacconago (VA), Azzano San Paolo (BG)

Girone B : Atletico Argentina, Roquebrune Cap Martin (Francia), Scarioni (MI)

Girone C : Unione Sanremo, Nuova Frigirola (PV), Vibe Ronchese (MB)

Girone D : Don Bosco Vallecrosia, Albissola (SV), Borgaro (TO)

Programma – Sabato 5 gennaio

Campo A: Rino Grammatica

Campo B: Pian di Poma A

Campo C: Pian di Poma B

ORE 14:00 Campo A Albissola – Don Bosco

Campo B Unione Sanremo – Frigirola

Campo C Atl. Argentina – Roquebrune

ORE 15:00 Campo A Virtus Sanremo – Sacconago

Campo B Vibe Ronchese – Nuova Frigirola

Campo C Scarioni – Roquebrune

ORE 16:00 Campo A Sacconago – Azzano San Paolo

Campo B Don Bosco – Borgaro

Campo C Atl. Argentina – Scarioni

ORE 17:00 Campo A Virtus Sanremo – Azzano San Paolo

Campo B Unione Sanremo – Vibe Ronchese

Campo C Albissola – Borgaro

Al termine delle partite del sabato, sfilata delle squadre partecipanti nelle vie del centro cittadino.

Programma – Domenica 6 gennaio

ORE 9:00 Campo A 1A – 2D

Campo B 3A – 3B

Campo C 3C – 3D

ORE 9:45 Campo A 1B – 2C

Campo B 1C – 2B

Campo C 1D – 2A

ORE 10:30 Campo A PERDENTE 1A/2D – PERDENTE 1B/2C

Campo B 3B – 3C

Campo C 3A – 3D

Pausa pranzo presso il Ristorante Pagoda a cui vanno i ringraziamenti dell’organizzazione

ORE 13:45 Campo B PERDENTE 1C/2B – PERDENTE 1D/2A

Campo C VINCENTE 1C/2B – VINCENTE 1D/2A

ORE 14:30 Campo B VINCENTE 1A/2D – VINCENTE 1B/2C

Campo C 3B – 3D

ORE 15:15 Campo B 3A – 3C

Campo C FINALE 7°/8° POSTO

ORE 16:00 Campo B FINALE 5°/6° POSTO

Campo C FINALE 3°/4° POSTO

ORE 16:45 Campo B FINALISSIMA 1°/2° POSTO

ORE 17:20 PREMIAZIONE