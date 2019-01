Chiara e Martina sono due 16enni sanremesi che, come altri 200 giovani, mercoledì non sono riusciti a salire sul “treno della neve” per rientrare a casa da Limone Piemonte. Il problema principale è stato causato dal ridotto numero di posti, dato che il treno, partito da Cuneo alle 14.41 e diretto a Ventimiglia, aveva solo 3 vagoni. “Un dipendente di Trenitalia ci ha detto che sarebbero arrivati bus sostitutivi, senza chiarire quando. Nessuno ci dava informazioni certe, alla fine siamo salite sul treno per Fossano, arrivando a casa quasi alle 23” raccontano le ragazze a Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.