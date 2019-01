Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un 20enne studente genovese, è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un muretto sul lungomare di Quinto (Genova). Stando ad una prima ipotesi, potrebbe esser caduto all’indietro mentre chattava al telefono e aver perso l’equilibrio. E’ stato trasferito al San Martino in condizioni disperate. Sul caso indagano i carabinieri.

