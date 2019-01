L’associazione “Gli Amici del Lungomare” di Vallecrosia con il patrocinio del Comune di Vallecrosia organizzano per sabato 5 gennaio una grande festa sul Lungomare di Vallecrosia, che verrà animato dall’arrivo delle Befane.

Alle ore 14 ci sarà lo sbarco della vecchierella, accompagnato dalla distribuzione di cioccolata calda e caramelle per tutti i bambini

Verranno offerti carbone e biscotti da Dulcis in Fundo

Alle 14.30 esibizione delle Befane Kangurine, del Kangoo club Ventimiglia, che molleggiate ed allegre si muoveranno a ritmo di musica sull’intera passeggiata.

Alle 14.45 l’animazione raggiungerà il suo culmine con lo spettacolo delle principesse della scopa che si esibiranno in uno spettacolo organizzato dalla Dance Art Project di Cristina Valente

Infine, alle ore 15.30, il pomeriggio sarà allietato dall’intervento della Family Band che creerà un’atmosfera unica grazie al Gospel Choir.

E… per concludere un dolcissimo calzettone cioccolatoso

Sarà presente anche la Fattoria didattica il Bey d’Imperia con l’eccellenza dei suoi prodotti, a partire dalle ore 11.30 proporrà un mini corso per riconoscere le qualità di un vero olio extravergine taggiasco. Alla fine del quale verrà omaggiato un campioncino di extravergine taggiasco della azienda, franto solamente da due giorni.