Per i Monopoli di Stato per il 2017 in provincia di Imperia al primo posto per giocate complessive c’è Imperia con 49 milioni spesi contro i 47 milioni e 835 mila di Sanremo (terza Ventimiglia con 32 milioni e 690 mila). Pro capite, Camporosso è in testa con 2.145 euro, davanti a Diano Marina (2.044) e San Bartolomeo al Mare (1.470). Nelle slot pro capite è in testa Camporosso (1.843 euro) davanti a Diano con 1.378, e, a sorpresa, Olivetta San Michele con 1.135. Nel lotto come giocatori singoli primo posto ancora per Diano (230 euro) davanti a San Bartolomeo al Mare (183) e Camporosso (155). Nelle scommesse su Internet, prima Imperia (532 mila euro), davanti a Diano Marin e Sanremo, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.