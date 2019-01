Continuano i servizi della Polizia di Stato mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale.

Ieri, durante uno dei quotidiani pattugliamenti delle zone della città più sensibili, i Poliziotti di Quartiere hanno notato, in Via Mameli a Sanremo, un gruppo di cittadini senegalesi intenti a vendere varia merce con marchio contraffatto.

Alla vista degli uomini in divisa, gli ambulanti hanno cercato di raccogliere la merce, esposta a terra, per darsi alla fuga.

Due di questi, senegalesi di 42 e 44 anni, sono stati bloccati dagli operatori. Uno di loro ha opposto una resistenza attiva, continuando a divincolarsi per darsi alla fuga.

Dagli accertamenti effettuati tramite le Banche Dati della Polizia di Stato, gli operatori hanno appurato che entrambi gli stranieri avevano a carico numerosi pregiudizi per commercio di prodotti con segni falsi.

L’attività hanno consentito di sequestrare i prodotti contraffatti destinati alla vendita: 9 giubbotti, 2 gilet e 13 cappellini riportanti il marchio contraffatto “Moncler”; 2 gilet con il marchio “Colmar” e 16 borse riportanti vari marchi contraffatti (Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Prada).

Accompagnati presso gli Uffici del locale Commissariato per la redazione degli atti di rito, i due venditori abusivi sono stati denunciati per introduzione nello Stato di merce con marchio contraffatto e ricettazione. Inoltre, lo straniero che si era opposto con violenza al controllo di polizia, veniva denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.