Continuano, al Teatro Centrale di Sanremo, gli appuntamenti musicali, a cura dell’Associazione Ritorno all’Opera.

Venerdì 4 gennaio alle ore 16.30 una selezione in costume, per 6 personaggi e pianoforte, dei migliori brani dall’operetta di Franz Lehar “La vedova allegra” con la regia di Elena D’Angelo.

Personaggi e interpreti:

Hanna Glavaray Elena D’Angelo

Danilo Domingo Stasi

Camillo Francesco Tuppo

Valancienne Melita Dileo

Barone Zeta Gianni Versino

Niegus Matteo Mazzoli

Al pianoforte Sabina Concari

Trama: Le finanze del Pontevedro sono in grave pericolo: solo Anna, ricca vedova del banchiere Glawari, sposando un pontevedrino in seconde nozze potrebbe risanare le casse dello Stato. Il barone Zeta, ambasciatore pontevedrino a Parigi, approfitta di una festa in ambasciata per far incontrare Anna e Danilo: forse l’antica fiamma potrebbe riaccendersi…

Prezzi di ingresso PLATEA:€ 18,00+ 2,00 prevendita GALLERIA€ 13,00+ 2,00 prevendita – € 9,00+ 1,00 prevendita.

Venerdì 11 gennaio alle ore 16.30 “Quando la radio cantava… un tuffo nel passato dell’Italia che canta” concerto con brani che hanno fatto la storia della musica, da “O surdato innamorato” a “Non ti scordar di me”, da “Parlami d’amore Mariù” a “Malafemmena” da “L’amore è una cosa meravigliosa” a “Volare”.

Al pianoforte Andrea Albertini accompagnato al violino da Livia Hagiu.

Soprano Elena D’Angelo, tenore Francesco Tuppo.

Prezzi di ingresso PLATEA:€ 18,00+ 2,00 prevendita GALLERIA€ 13,00+ 2,00 prevendita – € 9,00+ 1,00 prevendita.

Posti ancora disponibili per entrambi i concerti, info e prenotazioni tel. 0184 597822 tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00.