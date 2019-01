Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Jazzin’ e “We want Miles!” sono organizzati della Cooperativa “Dem’Art” ed hanno il patrocinio del Comune di Sanremo e del Polo Museale Ligure . La Mostra è aperta fino a sabato 5 gennaio dalle 10.00 alle 20.00 , con inizio dei concerti di Jazzin’ sempre alle ore 18.00 .

Sabato 5 si chiude quindi la serie di concerti con ben due appuntamenti in uno dal titolo “ Marco – Marte ”: la Prima parte vede Marco Puglisi alla voce e chitarra, con un tributo a Nick Drake , il cantautore inglese scomparso a 26 anni per un’overdose di psicofarmaci; la Seconda parte , invece, prevede “ Le nuove storie di Marte ”, con la cantautrice genovese Marte alla voce e chitarra, coadiuvata da Emanuele Benenti al basso e Fulvio Masini alla batteria.

Si conclude domani, sabato 5 gennaio – dopo il prolungamento di una settimana visto il successo ottenuto – la Rassegna Jazzin’ , all’interno della Mostra Fotografica “We Want Miles!” , in corso al Forte di Santa Tecla a Sanremo .

