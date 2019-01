Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Per chi vuole prendere parte al corso monosettimanale?E’ pronto un ingresso omaggio per qualsiasi corso o attività organizzato dalla Rari (valido fino al 31.03.2019).

con l’iscrizione al corso bisettimanale riceverai tre ingressi omaggio (validi fino al 31.03.2019) da utilizzare per tutte le attività/corsi organizzati dalla Rari Nantes Imperia, insieme a 10 attivazioni docce/phon gratuite. Verrà regalato anche il cappellino di Babbo Natale con il logo della Rari.

Lunedì 7 gennaio parte il secondo trimestre di Scuola Nuoto, targato Rari Nantes Imperia. Rimangono pochi giorni per iscriversi.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)