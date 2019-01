L’ex ministro dell’Interno ed ora sindaco di Imperia, Claudio Scajola, interviene sul dibattito relativo al “Decreto Sicurezza” contestando il punto in cui si nega la residenza ai richiedenti asilo che hanno un permesso di soggiorno in Italia. “Questa legge ha aspetti condivisibili, ma anche risvolti che ritengo incostituzionali, pericolosi e provocatori, perché inocula un germe pericolosissimo di disparità di trattamento tra persone, di cui abbiamo già avuto esperienza nella storia. Ritengo che debba essere valutata dalla Corte Costituzionale. Le leggi si osservano, ma la politica ci deve portare a governare non per i voti ma per la coesione sociale e per garantire la vera sicurezza. Il dovere di chi governa e in particolare di un ministro dell’Interno è unire e non dividere”.