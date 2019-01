Al termine del girone d’andata arrivano le dimissioni da “Collaboratore esterno” della ASD Imperia di Denis Muca. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho accettato di collaborare con la ASD Imperia perché per me è una grande piazza e ne sono sempre stato molto affascinato. Sono arrivato alla decisione di dimettermi per motivazioni personali, non mi diverto più e non mi sento di andare avanti. Mi dispiace sinceramente per tutti ma preferisco farmi da parte. Grazie a tutti”.