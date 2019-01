Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Ancora una giornata di festa per i bambini ricoverati del reparto di Pediatria di Sanremo. Sabato 5 gennaio alle ore 17.00, alla presenza del Vicepresidente ed Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale e del Direttore Generale della Asl1 Marco Damonte Prioli, i piccoli degenti riceveranno la visita di una Befana davvero speciale che dal Genoa Club Bordighera porterà loro, come ogni anno, doni e dolcetti.

