“L’Aeroporto di Genova vola: nel 2018 +16,5% rispetto all’anno precedente e record assoluto di passeggeri. A trainare la crescita del Colombo sono stati soprattutto i voli internazionali (+31,9%), segno che da Genova si arriva in tutto il mondo e che dal mondo si sceglie sempre più di volare nella nostra città. Complimenti ai vertici dello scalo genovese, avanti così verso un 2019 ancora da record!” Lo scrive il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook.

