Triora è in lutto per la morte di Rainer Sieber aveva arricchito, artista tedesco mancato a 80 anni nella sua caratteristica casa denominata” Il Mulino del Po”. Pittore apprezzato in patria e all’estero, approdò a Triora nel 1983, e subito seppe guadagnarsi rispetto e stima. Lascia la moglie Karin e i figli Fiona e Robin. “Una grande perdita per la nostra comunità. Lo ricorderemo in modo conveniente” dice Massimo Di Fazio, sindaco di Triora, a Marco Corradi su “La Stampa”.