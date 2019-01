Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La prima nata in provincia di Imperia nel 2019 si chiama Sofia Caruso. La mamma è Maria Lisciotti, 35 anni, il papà Salvatore, 37 anni, operaio edile. Abitano ad Imperia ed hanno altri due figli, Samuel di 3 anni e Simona di 17 mesi. Sofia, nata alle 6.06 all’ospedale di Imperia, pesa 3 chili e 560 grammi, come riporta Enrico Ferrari su “La Stampa”.

