Jazzin’ e “We want Miles!” sono organizzati della Cooperativa “Dem’Art” ed hanno il patrocinio del Comune di Sanremo e del Polo Museale Ligure . La Mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 , con inizio dei concerti di Jazzin’ sempre alle ore 18.00 .

Il prossimo appuntamento è per oggi, Mercoledì 2 gennaio , con “ Startover ”, Pop italiano ed internazionale, con Fabrizio Barbera alle chitarre, Maurizio Dedoni al basso, e Ramon Rossi alla batteria.

E’ ripresa lo scorso 31 dicembre la Mostra fotografica di Umberto Germinale dal titolo “We Want Miles!” – dedicata a Miles Davis – all’interno della quale si sviluppa la Rassegna Musicale Jazzin’ . Entrambe si svolgono al Forte di Santa Tecla a Sanremo con un evento musicale ogni giorno con ingresso ad offerta libera.

