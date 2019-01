La Polizia Postale della provincia di Imperia nel 2018 si è dovuta occupare di numerose segnalazioni giunte da imperiesi vittime di truffatori dall’Africa che colpiscono mettendo un annuncio per la vendita di un oggetto. Si fingono acquirenti e si fanno mandare un anticipo per lo sblocco dei conti correnti. Sul piano della prevenzione nel 2018 detective della Postale hanno tenuto una lezione sulle insidie del web. Trecento studenti delle Superiori hanno partecipato all’incontro sul cyberbullismo con specialisti della Postale, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.