Sabato 5 gennaio, dalle ore 17 presso la Chiesa Parrocchiale di San Biagio a Montegrosso Pian Latte, concerto “Note e Canti per Gloria” : anche quest’anno si rinnova la memoria di Gloria Marini (e del padre Renzo) con il consueto appuntamento musicale organizzato per volontà di alcuni ragazzi del paese. Concerto-raccolta fondi con la partecipazione del Coro “conClaudia” (diretto da Margherita Davico): il ricavato verrà devoluto all’ Associazione Pro Gloria che si occupa di sostenere l’operato dei medici e dei volontari impegnati nel sostegno a domicilio di bambini malati di leucemia.

