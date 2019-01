E’ arrivato il 2019 e la Piscina Cascione a Imperia riapre le porte.



Terminati gli ordinari lavori di manutenzione e sanificazione, tornano i corsi nella loro regolare attività.

La Rari Nantes Imperua vi aspetta in vasca ed in palestra per rimettersi in forma dopo le abbuffate nelle Feste.

Per quanto riguarda la Scuola Nuoto, i più giovani dovranno attendere ancora una settimana prima di rientrare in acqua: l’inizio dei corsi è fissato per lunedì 7 gennaio e ci sono ancora posti disponibili per l’iscrizione.