Da martedì 08/01/2019 inizierà il sesto corso di Primo Soccorso organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia presso la delegazione della pubblica assistenza, in via Lamarmora 188 Sanremo.

Le lezioni si svolgeranno due volte a settimana, martedì e giovedì dalle 21 alle 23, a partire dal 08/01/19. Il corso gratuito che terminerà il 05/02/19, è rivolto a tutta la popolazione e si svolgerà in collaborazione con personale medico ed infermieristico. Nel corso delle lezioni verranno fornite informazioni base relative al primo soccorso ma anche nozioni sul Bls. La Croce Verde Arma Taggia offrirà inoltre la possibilità di prendere parte ad un corso che verrà organizzato alla fine del primo soccorso, e che consentirà di ottenere la certificazione regionale per l’utilizzo del Basic Life Support – Defibrillation.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 0184/43432 oppure scrivere a: info@croceverdearmataggia.it