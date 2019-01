La sanremese Amanda Embriaco meno di un anno fa in seguito ad un incidente ha subìto l’amputazione di un piede, ma tutto questo non ha in alcun modo frenato il suo grande amore dello sport. Amanda mostrando un grande coraggio unito ad una smisurata passione, in estate è di nuovo salita su una canoa, tornando a praticare lo sport che ama ed ora insegue il grande sogno di essere in gara alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2020. La sua voglia di superare le barriere e di mettersi in gioco senza paura è più forte di ogni ostacolo. A novembre, dopo essere stata sottoposto ad un ultimo intervento chirurgico, ha ripreso ad allenarsi ogni giorno con caparbietà e decisione: due ore in canoa in mare accompagnate da un duro lavoro in palestra. “Il senso di libertà quando sono in mezzo al mare è il motivo principale per cui amo la canoa. Puoi muoverti solo con la tua forza e ti senti un tutt’uno con l’imbarcazione. E’ una sensazione bellissima – spiega la 26enne atleta matuziana – Una volta al mese mi alleno all’Idroscalo a Milano. Sono stata convocata per il raduno della Nazionale di Paracanoa e punto a qualificarmi per le Paralimpiadi. Ad agosto ci saranno le selezioni per formare la squadra azzurra. Se non dovessi farcela continuerò ad allenarmi per le future edizioni delle Paralimpiadi. Ci saranno ancora altre possibilità, non mollo di sicuro. Ringrazio la Canottieri Sanremo, Monica Albarelli e Sergio Tommasini che mi sono stati vicini e mi hanno riaccolto nella Canottieri Sanremo, Luca Rossi, mio ex compagno di squadra, che ora mi segue come allenatore. Luca mi ha messo in contatto con Stefano Porcu, DT della Nazionale Paralimpica. Pensa che io abbia del potenziale che può essere sfruttato”. Amanda, che ha iniziato ad andare in canoa a soli 8 anni per poi smettere a 20 anni, nell’aprile 2009 a Mantova, nella categoria Ragazze, giunse quarta nel Campionato Italiano Fondo, venendo convocata nell’Italia Juniores per la gara internazionale ad Auronzo di Cadore. In maglia azzurra vinse il K4 500 metri e si piazzò quarta nel K2 1000 metri e sesta nel K2 500 metri. A Caccamo (Macerata) nel Campionato tricolore nel K4 conquistò un argento ed un bronzo.

Amanda Embriaco