Oggi alle 16 nella Cattedrale di Ventimiglia Alta tramite un concerto musicale si faranno i migliori auguri per un 2019 pieno di serenità con un concerto di musica sacra regalato da due giovani musicisti.

All’organo Lorenzo Spinella di soli 20 anni. Ha fatto della musica la sua ragione di vita iscritto all’Accademy Ranieri III dove sta svolgendo gli ultimi studi per diplomarsi in Organo, sua grande passione. Sarà accompagnato dalla splendida voce Soprano d’eccellenza Nadia Karpova Nata in Ucraina, ha iniziato a 5 anni il percorso del pianoforte e a 12 anni quello del canto. Si è laureata al conservatorio di Kiev.