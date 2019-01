Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Mercoledì 2 gennaio alle ore 16.30 al Teatro Centrale di Sanremo, l’Associazione Ritorno all’Opera presenta “Musiche da Oscar – le più belle colonne sonore”. La Dodecacellos, ensemble di violoncelli, diretta al pianoforte dal Maestro Andrea Albertini e accompagnati dalla solista Angelica De Paoli, presenta un concerto con le più belle colonne sonore della cinematografia mondiale. Il programma prevede brani di Nino Rota (da Amarcord, Il Padrino, Il gattopardo e da (e mezzo) di Ennio Morricone (da C’era una volta il west, Il buono, il brutto e il cattivo, C’era una volta in America e Mission), Nicola Piovani (da La vita è bella) oltre a brani di Astor Piazzolla (Enrico IV e Lezioni di tango), Henry Mancini (da Colazione da Tiffany e Il ritorno della pantera rosa) ed altri. Prezzi di ingresso PLATEA: € 20,00 + € 2,00 prevendita GALLERIA: € 15,00 + € 2,00 prevendita € 13,00+ € 1,00 prevendita.

