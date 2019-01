Il Coordinatore Regionale Massimiliano Iacobucci e il Portavoce Provinciale Fabrizio Cravero di Fratelli d’Italia augurano a tutti i simpatizzanti e iscritti del nostro movimento un sereno Anno nuovo auspicando che lo stesso possa essere pieno di gioie e che realizzi i sogni e progetti di ognuno.

Nel contempo ringraziano, per la costante ed assidua opera svolta, gli amministratori locali del partito iniziando dall’onnipresente Assessore Regionale Gianni Berrino e proseguendo con il gruppo consiliare di Sanremo, capitanato da Luca Lombardi e del quale fa parte anche Antonella Basso oltre allo stesso Gianni Berrino, continuando con Monica Valazza, consigliere nel nuovo comune di Montalto – Carpasio e per finire con tutti i coordinatori e portavoce cittadini della Provincia di Imperia.

Sono sotto gli occhi di tutti le numerose attività amministrative delle quali si sono fatti carico con risultati che non possono che dirsi incoraggianti e che si basano su effetti concreti, al contrario di chi oggi a Sanremo, sponsorizza progetti futuri nonostante abbia amministrato per ormai quasi cinque anni: sicuramente i manifesti con i progetti realizzati rimarrebbero vuoti.

Ci attende un 2019 di sfide elettorali, in particolar modo a Sanremo e Ventimiglia, sfide che vogliamo intraprende con successo, grazie soprattutto all’apporto di tutti i dirigenti ed iscritti, sempre disponibili a mettersi in gioco per il bene della città nella quale vivono e che vogliono migliorare, nel vecchio spirito di essere al servizio dei concittadini e non per un tornaconto personale.

Buon 2019!

Fratelli d’Italia