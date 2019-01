Walter Cucovaz, ex poliziotto di 57 anni ed ex agente di scorta di Falcone e Borsellino è nell’incendio del proprio alloggio a Savona nel quartiere di Legino. Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Cucovaz nel 1983 fu destinato a Palermo, inserito nella fase di protezione di Falcone e Borsellino. Si salvò dall’attentato di Capaci perché quel giorno era in turno in tribunale.