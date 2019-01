Ieri mattina, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sanremo intervenivano in piazza Eroi Sanremesi in quanto erano giunte numerose segnalazioni circa la presenza di un cittadino nord africano in stato di ubriachezza molesta, noto con lo pseudonimo di “Maradona”, che infastidiva i passanti.Giunti sul posto, gli operatori individuavano il soggetto il qualeinizialmente, nonostante apparisse in forte stato di agitazione dovuta alla massiccia assunzione di alcool, sembrava collaborasse ma che, successivamente, si dava ad una fuga precipitosa, correndo sulla carreggiata e causando il panico tra i conducenti dei veicoli in transito.

I poliziotti, raggiunto lo straniero, tentavano di afferrarlo per un braccio, ma egli si divincolava provocando la caduta a terra di entrambi; nell’occorso un operatore riportava la contusione della spalla destra, successivamente giudicata guaribile in giorni 15 presso il locale pronto soccorso.

Considerato che lo straniero, successivamente identificato per A. D., classe 1980, risulta di indole pericolosa e violenta, con numerosi precedenti di polizia per reati quali violenza sessuale, rapina, violenza, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, veniva tratto in arresto per resistenza a pubblico Ufficiale e accompagnato presso la Casa Circondariale di Imperia, in attesa del processo per direttissima fissato nella giornata di domani.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, era stato tratto in arresto lo scorso settembre e condotto al Centro per il rimpatrio di Brindisi, al fine di completare la procedura di riconoscimento da parte del suo Paese d’origine per il successivo rimpatrio.

Tuttavia, terminati i 90 giorni previsti dalla normativa vigente, non si era giunti alla verifica della sua provenienza e, conseguentemente, lo straniero aveva lasciato il Centro per recarsi nuovamente a Sanremo ove è stato prontamente arrestato dalla Polizia di Stato.

