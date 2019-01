L’Arpal ha diramato avviso di Burrasca per la nostra provincia e Burrasca forte per il resto della Liguria per domani 2 Gennaio. I Venti potranno raggiungere i 100-120 km/h in particolare allo sbocco delle valli e sui rilievi. Al vento si accompagnerà un brusco calo delle temperature con conseguente disagio fisiologico da gelo avvertito a partire dal pomeriggio