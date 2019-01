RLa Giunta della Regione Liguria, su proposta dell’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone, ha deliberato il finanziamento di € 2.654.854 per i programmi di raccolta differenziata dei comuni liguri. Tale somma si va ad aggiungere ai 1,5 milioni recentemente stanziati, portando il totale a più di 4 milioni di euro.

“Dopo tanti anni in cui la raccolta differenziata in Liguria è rimasta al palo, questa Giunta sta dimostrando di voler investire per raggiungere l’obiettivo del 65% nel 2020”, ha commentato Giampedrone. “Già adesso siamo al 48%, con un aumento di dieci punti in due anni, ma è significativo che quasi la metà dei comuni abbiano già raggiunto la soglia stabilita. Usiamo risorse vincolate, che cioè possono essere utilizzate esclusivamente per l’incremento della differenziata. Contiamo di aiutare chi sta facendo più fatica nell’approcciarsi al totale cambio di impostazione e di cultura nella gestione del ciclo della raccolta differenziata che stiamo chiedendo: è un aiuto concreto ai comuni con percentuali ancora non in linea con la crescita del sistema”.

Le risorse derivano per 1,8 milioni di Euro dal gettito del tributo per il deposito in discarica e per i rimanenti 762mila Euro dal contributo economico ex art. 3, c. 6, L.r 20/2015, dei Comuni liguri che non hanno raggiunto per il 2016 i previsti obiettivi di riciclaggio e recupero.

Le risorse sono state ripartite in base al territorio provinciale/metropolitano di provenienza, al 50% in parti uguali e per il restante 50% in base alla popolazione residente, con il seguente risultato:

Provincia Importo 50%in parti uguali Importo 50%in base a popolazione Totale Imperia Compresi Andora, Stellanello e Testico 331.856,79 190.312,25 522.169,04 SavonaEsclusi Andora, Stellanello e Testico 331.856,79 229.244,65 561.101,44 Genova 331.856,78 719.781,01 1.051.637,79 La Spezia 331.856,79 188.089,24 519.946,03 Totali 1.327.427,15 1.327.427,15 2.654.854,30

La precedente delibera da 1,5 milioni aveva interessato la Città Metropolitana di Genova (291mila Euro), i Comuni della Val d’Aveto (oltre 115mila Euro) e della Val Trebbia (89mila Euro), Santa Margherita Ligure (oltre 63mila Euro), Moneglia e i Comuni della Valle Stura.

A questi si aggiungevano la provincia di Imperia con 180.000 euro, il Comune di Sanremo (103mila) e più di trenta comuni con tre capofila, San Lorenzo (50mila euro), Taggia (100mila euro) e Ventimiglia (30mila euro). La provincia di Savona aveva ricevuto 320mila euro (238.000 ad Alassio, 81.000 ad Albenga, 8.600 ad Aonzo) e alla provincia della Spezia erano andati 168mila euro (16.912 al Comune di Riomaggiore, 77.000 ai Comuni di Carro e Carrodano, 74.000 al Comune di Ortonovo, 108.000 al Comune di Sesta Godano e 27.000 al Comune di Monterosso).