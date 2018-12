Dopo la dura presa di posizione da parte del coordinatore regionale del partito Massimiliano Iacobucci, nei confronti del segretario cittadino di FDI Francesco Galluccio, ci dimettiamo dal direttivo cittadino di “Fratelli d’Italia” in quanto non ci sentiamo più rappresentati e non possiamo passivamente subire direttive che non vanno verso il bene e la tranquillità della nostra Ventimiglia.

Flavio Martini

Giovanni Carlo Orengo