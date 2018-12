Il Sanremo Rugby per la fine di questo 2018 vuole tracciare un bilancio dell’anno che si appresta a terminare.

Da Gennaio a Dicembre la società si ritiene molto soddisfatta dell’attività giovanile che si svolge tutti i martedì e giovedì dalle 17,30 presso il campo di Pian di Poma a Sanremo, la struttura con la sua funzionalità ha facilitato gli allenamenti ed ha fatto crescere il numero di giovani atleti che si sono avvicinati a questo sport.

Numerose sono le “mete” segnate in questo 2018 dal Sanremo Rugby, appuntamenti di minirugby per bambini under 8 e under 10, concentramenti under 12,l’organizzazione dell’importante trofeo internazionale “Festival del Rugby”, nel mese di Marzo, con la partecipazione di oltre 400 piccoli rugbysti provenienti da tutta Italia e non solo.

Il “Festival del Rugby” è stato un grande successo, una bellissima festa sportiva, una giornata di condivisione per tantissimi ragazzi e le loro famiglie.

Da non dimenticare anche le partite seniores maschile con il progetto Union Provinciale.

Importante è stata anche la collaborazione con molte scuole della provincia per la promozione del rugby e da sottolineare come una squadra locale sia arrivata in finale a Genova nel “Trofeo Ravano”.

Naturalmente si sono anche svolte partite di rugby femminile del campionato nord ovest, under 14 e 16, una partita del campionato di serie A femminile, un torneo internazionale femminile under 14 e 16.

Durante l’estate c’è stata anche una bellissima esperienza di confronto per i nostro ragazzi con il Monaco rugby.

Negli ultimi mesi gli allenamenti con numerosi atleti avvicinatisi al rugby e per finire le partite della Under 14.

Un bilancio positivo, ricco di impegni per il Sanremo rugby e di ragazzi che vivono uno sport sano e che arricchisce sia dal lato fisico, sia dal lato umano.

Il Sanremo rugby aspetta tutti per la ripresa degli allenamenti presso il Campo di Pian di Poma da martedì 8 Gennaio dalle 17.30 per iniziare alla grande un 2019 che speriamo possa portare ancora di più il nome di Sanremo nel grande rugby nazionale ed internazionale.