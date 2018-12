A Sanremo i lavori per la costruzione della rotonda della Foce, attesi da 15 anni, inizieranno a metà gennaio e dovrebbero durare circa 3 mesi. La rotonda avrà 25 metri di diametro e costerà 750 mila euro. Sarà realizzata verso corso Inglesi, ampliando l’ingresso delle auto e rallentandone il flusso. Sarà contornata da spazi verdi, illuminati con nuove luci e con quelle da poco installate nei giardini a Levante. In quelli a Ponente sarà rimessa in funzione la fontanella in marmo ora in disuso, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.