La Guardia Costiera a Pontedassio ha sequestrato una tonnellata di pesce surgelato non in regola e multato un ristoratore della Marina di Porto Maurizio. Presso un grossista di surgelati di Pontedassio è stata rinvenuta nella cella frigorifera, una tonnellata di prodotti preconfezionati che non recavano in etichetta la corretta denominazione di specie. Una partita di gamberi indopacifici era indicata come gamberi rossi. Il grossista ha ricevuto una multa di 1500 euro. Un ristorante imperiese aveva nel frigo già aperto un trancio di tonno scaduto da 2 giorni ed ha ricevuto una multa di 3300 euro, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.