Chiusura dedicata alle notizie arrivate negli ultimi giorni: dalle Vele d’Epoca che torneranno annuali già dal 2019 all’imminente gara per la riapertura del Teatro Cavour, dal porto ai tanti cantieri che si apriranno nei prossimi mesi. “Ci attende un 2019 di grandi sfide e di grande impegno. Vogliamo proseguire, insieme, un centimetro alla volta, nel rilancio di Imperia. Lo faremo”, conclude il sindaco.

Si passa poi all’attività amministrativa, con Scajola che ricorda come la sua Amministrazione si sia trovata da subito ad affrontare tematiche delicate come quelle dei rifiuti e del bilancio. “Siamo partiti – ricorda il sindaco – riportando ordine e decoro, abbattendo ad esempio il vecchio muro di cinta di Calata Anselmi, bonificando quell’area e creando un ampio parcheggio”.

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, traccia sulla propria pagina Facebook un bilancio dell’anno che sta per concludersi. Si parte dalla campagna elettorale che “ha riaffermato – dichiara il primo cittadino – il valore di una comunità che sceglie il proprio sindaco al di là delle logiche di partito e dei poteri delle lobby”.

