L’Asl Imperiese ha licenziato in via definitiva il Piano triennale dei fabbisogni del personale a la pianta organica 2018, approvato dalla Regione e propedeutico al Piano delle assunzioni perche dovrà ricevere il nulla osta di A.li.sa, azienda sanitaria unica della Liguria. Tra medici, infermieri e amministrativi saranno 89 le assunzioni nel 2019. E’ prevista in particolare l’assunzione di 71 unità a tempo indeterminato, altre 4 a tempo determinato e 14 in varie forme flessibili, tra personale medico, infermieristico e amministrativo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.