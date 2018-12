Personale della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo, nella giornata di ieri, ha controllato tre stranieri, di nazionalità francese, senegalese e marocchina, di circa 30 anni, tutti residenti in Francia alla periferia di Nizza.

Intorno alle ore 2.30, una telefonata al 112 NUE ha segnalato una vettura Opel Zafira con a bordo tre individui che, nei pressi di piazza Colombo, stavano molestando delle ragazze. La Volante del Commissariato si è recata sul posto e ha rintracciato due ragazze italiane che riferivano di essere state verbalmente importunate dai tre individui a bordo di un’auto che, solo all’arrivo di alcuni loro amici, si erano allontanati in tutta fretta. Dopo circa un’ora di ricerche, con l’ausilio anche di una pattuglia della Polizia Stradale, l’auto è stata rintracciata in via Padre Semeria, in procinto di prendere l’autostrada e gli occupanti accompagnati in ufficio per accertamenti considerato che uno di loro era noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio commessi in passato in Italia e che un altro, all’atto del controllo, ha cercato di disfarsi di un involucro contenente stupefacente. A seguito di perquisizione, a carico di due stranieri venivano rivenute e sequestrate due bustine contenenti 4 e 2 grammi di hashish. Quanto al conducente, è stato multato per guida senza patente al seguito ed il mezzo affidato in giudiziale custodia. Stamani, al termine dell’intervento i tre, visti i precedenti e le multe elevate a loro carico, sono stati riammessi in Francia con procedura d’urgenza.