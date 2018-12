Alla Piscina Cascione di Imperia si rincorrono i sogni a stelle e strisce: nei prossimi giorni, la giallorossa Margherita Garibbo volerà negli USA per studiare all’Università e coltivare la sua passione per la pallanuoto.

Venerdì ascoltavamo sognanti le parole di Carla Carrega che raccontava la sua esperienza californiana, nata subito dopo lo scudetto imperiese. E, in un certo senso, Carla ha fatto scuola…

Il centroboa della Rari Nantes Imperia, Margherita Garibbo ha passato con successo i test di ammissione e si è iscritta alla facoltà di Biologia della Salem University nel West Virginia. Tra le ore sui banchi e quelle in biblioteca, si dedicherà anche alla pallanuoto giocando per le Tigers.

Margherita è impaziente di cominciare la sua nuova avventura ma è determinata a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata per il futuro:” Sarà un’esperienza che mi farà crescere molto, la prima davvero lontana da casa: metterò in primo piano gli studi e voglio migliorare il mio inglese. Contemporaneamente giocherò con le Tigers e avrò la possibilità di potenziare il mio livello pallanuotistico. “

Alla Salem University, ateneo nato nel 1889, sono diversi gli atleti liguri che hanno attraversato l’Oceano e che potranno aiutare Margherita ad ambientarsi:” Dopo la maturità al Liceo Scientifico ho cominciato subito a studiare per i test di ammissione. Da un po’ di tempo avevo il sogno di proseguire la mia carriera scolastica e sportiva in America. All’inizio soffrirò la lontananza dalle mie amiche, dalla squadra, dal fidanzato e dalla mia famiglia. E un’altra cosa che mi mancherà tanto sarà il cibo!”

Margherita è una bambina diventata donna alla Piscina Cascione. Indossò la prima cuffietta ai corsi di Scuola Nuoto e, ancora nello scorso campionato di Serie B, fu uno degli elementi di punta della Rari Nantes Imperia. Nonostante le migliaia di chilometri, il legame tra la ragazza e la società giallorossa sarà sempre forte:” Alle mie compagne auguro il meglio. Sono un’ottima squadra e devono continuare a lavorare forte come stanno facendo perchè potranno fare grandi cose e levarsi delle soddisfazioni. Sarò sempre la loro prima tifosa!”

A Salem, la città delle Streghe, arriverà una bella ragazza bionda con gli occhi azzurri come una fatina che incanterà la University. Anche per lei, il 2019 sarà un anno ricco di belle novità.

La sua allenatrica Merci Stieber e tutta la Rari augurano a Margherita ogni fortuna per questa nuova avventura affinchè possa realizzare tutti i suoi sogni e ritrovarla, un domani, alla Cascione per raccontare la sua esperienza alle giovanissime innamorate della pallanuoto.

Good Luck, Marghe.