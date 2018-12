Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Giovedì 3 gennaio alle ore 17.30 le reliquie saranno accolte nella Chiesa dell’Annunziata e quindi portate in processione verso la Basilica di San Giovanni dove, alle ore 18.00 seguirà la Santa Messa presieduta da Don Lucio Fabbris, Parroco della cattedrale di Porto Maurizio.

Uno dei Pontefici più amati delle ultime generazioni arriva ad Imperia dando vita ad un programma religioso che prevede una solenne celebrazione e importanti momenti di preghiera per tutti i fedeli. La preziosa reliquia, un’ampolla contenente il sangue di Giovanni Paolo II, sarà esposta al pubblico all’interno della Basilica nei seguenti orari: al mattino 09.30 dalle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Uno dei Pontefici più amati delle ultime generazioni arriva ad Imperia dando vita ad un programma religioso che prevede una solenne celebrazione e importanti momenti di preghiera per tutti i fedeli