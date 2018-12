Stamani al largo di Boccadasse gli uomini della Guardia Costiera sono intervenuti per salvare un’imbarcazione a remi che stava affondando, a causa del mare mosso per le forti raffiche di vento. A bordo c’erano 4 adulti e un bambino. Tutti loro sono stati recuperati dalle motovedette e riportati a riva. L’equipaggio è stato visitato dal 118 ma nessuno è stato trasferito in ospedale. Sempre al largo di Boccadasse è stato salvato un uomo in kayak in difficoltà.