La sezione di Ventimiglia di Fratelli d’Italia accoglie le lamentele della popolazione in merito agli innumerevoli atti di violenza perpetrati giornalmente dagli immigrati irregolari sul territorio cittadino, come risse, furti, disordini ecc. e richiama l’attenzione del ministro degli interni allo scopo di porre fine a questa violenza, notando anche l’assalto al bus della Riviera Trasporti e la rissa al pronto soccorso di Sanremo avvenuta pochi giorni fa. “Vorremo sapere, in tempi brevissimi – dicono i rappresentanti di Fratelli d’Italia – quali cautele e decisioni ha preso il ministro in merito alla tutela della sicurezza dei cittadini, l’ordine pubblico e l’attuale diminuzione delle forze di polizia, soprattutto nella nostra città, visti gli ultimi episodi verificatosi, e chiediamo espressamente all’ Onorevole Flavio Di Muro, fatto eleggere dai cittadini, più impegno verso questa città la quale sta attraversando un periodo sempre più complicato”.