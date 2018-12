Il legal point di via Tenda dell’associazione Eufemia non ha ottenuto il rinnovo del contratto di locazione dello spazio che utilizzava come ufficio in via Tenda. Si parla di pressioni e convocazioni in Questura a carico del proprietario dell’immobile ma anche di un contratto di locazione di “forse” un anno che semplicemente non è stato rinnovato ( nel video l’intervista discussione )

Il parlare di cavilli in questo caso ci è parso utile anche perché l’associazione espone le proprie motivazioni sul mancato rinnovo ma al momento non conosciamo quelle del proprietario dello stabile che invitiamo a contattarci se lo vuole per dire la sua.

Le leggi sulle locazioni in Italia sono abbastanza difficili da evitare quando vi è un contratto regolarmente onorato e firmato.