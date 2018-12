Per preparare i cani ai combattimenti appendevano dei pesi al loro collo, facendoli poi correre all’aperto o su tapis roulant, costringerli a una dieta priva di acqua e a base di sostanze eccitanti. Sono particolari emersi nell’inchiesta della Procura di Imperia che vede indagate 16 persone per maltrattamento di animali e per avere organizzato combattimenti anche Vallecrosia. Tra loro sono 3 le persone residenti in provincia di Imperia (Maurizio e Alessandro Accardo, domiciliati a Vallecrosia e Ventimiglia, e Luigi Domenico Surace di Sanremo), come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.