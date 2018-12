Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Oggi alle 16,30 a Cervo, nella chiesa di San Giovanni saranno celebrati i funerali di Antonello Miglio, 67 anni, presidente del San Bartolomeo Calcio e storico direttore della Scuola Edile di Savona. Gli è stato fatale un infarto subìto proprio nella scuola edile. Antonello lascia la moglie Antonietta e i figli Francesco ed Elena. “Aveva giocato nelle giovanili della Sampdoria. Era insostituibile nella carica che dava ai giocatori prima di scendere in campo” dice Roberto Iannolo, genero di Miglio, a Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

