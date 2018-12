Questa sera, venerdì 28 dicembre, alle ore 20,45 in Piazza del Popolo a Vallecrosia Alta la Family Band Gospel Choir terrà un concerto gratuito davanti al tradizionale falò del periodo natalizio.La manifestazione rientra nel calendario di eventi di “Aspettando il Natale”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vallecrosia, eventi che proseguiranno domenica 30 dicembre con il concerto pianistico di Veronica Rudian, alle ore 16,00, presso la Sala Polivalente comunale di Via C. Colombo solettone sud. Durante il concerto di domenica, sempre ad ingresso gratuito, saranno raccolte offerte libere pro sfollate Ponte Morandi di Genova.