Si sono svolti con pieno successo i primi due appuntamenti della rassegna “Swing Corner of Christmas” al Palafiori di Sanremo che hanno visto protagoniste due band matuziane: i 3 Très Bon e i Glue’s Avenue. Calda e nutrita la partecipazione di pubblico attirato dal sound gradevole e coinvolgente delle band. Nelle foto di Davide Dalmasso sono fissati alcuni momenti dei pomeriggi musicali. La rassegna proseguirà domenica 30 con lo swing manouche dei “Gypsy Trijka” insieme al violinista Davide Laura.

