Venerdì 4 gennaio alle ore 16.30 sul palco del Teatro Centrale una selezione in costume dei migliori brani dall’operetta di Franz Lehar “La vedova allegra”.con la regia e la voce di Elena D’Angelo, supportata da Domingo Stasi, Francesco Tuppo, Merita Dileo, Gianni Versino, Matteo Mazzoli, al pianoforte Sabina Concari. Prezzi di ingresso PLATEA:€ 18,00+ 2,00 prevendita GALLERIA€ 13,00+ 2,00 prevendita – € 9,00+ 1,00 prevendita. Posti ancora disponibili, info e prenotazioni tel. 0184 597822 tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00.

