Al Pronto Soccorso di Sanremo, in mezzo ai pazienti 4 magrebini si sono affrontati a calci e pugni, ed è spuntato fuori anche un coltelli. I Carabinieri per ricostruire la rissa visioneranno i filmati registrati da alcune telecamere di sorveglianza. Il bilancio è di una porta divelta, sedie e arredi danneggiati e due carabinieri lievemente feriti. I quattro stranieri sono stati denunciati, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.