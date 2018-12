Dopo il successo dei concerti del periodo natalizio 2017 e di quello festivaliero 2018, il trio dell’Orchestra Sinfonica è tornato ad esibirsi sulla facciata di Porta Principale tutte le sere sino al 31 dicembre e dal 4 al 9 febbraio 2019. Undici esibizioni firmate dal Casinò, in collaborazione con il Comune e l’Orchestra Sinfonica, per la città e per i suoi ospiti.

Sanremo, 28 dicembre 2018. Grandi apprezzamenti per i concerti del Trio dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il Maestro Vitaliano Gallo sul balcone storico di Porta principale al Casinò di Sanremo. Dopo il successo della rassegna natalizia e di quella del periodo festivaliero, che ha riscosso il gradimento dei residenti e soprattutto dei tanti turisti, il Trio si ripresenta al suo pubblico con un repertorio che spazia dai brani natalizi a quelli della migliore tradizione musicale italiana ed internazionale. La presenza del Trio dell’Orchestra Sinfonica si rinnoverà dal 4 al 9 febbraio 2019 in concomitanza con la settimana del Festival della canzone italiana. Tutte le sere, dalle ore 18.30 alle 20.00, vengono proposti concerti dedicati alla musica d’autore, classica e moderna. Le note di brani indimenticabili raggiungono dall’alto del Casinò tutte le vie circostanti, un ‘ulteriore offerta di “musica d’autore” in due periodi importanti dal punto di vista turistico: la fine dell’Anno e i giorni in cui Sanremo diventa la capitale della musica a livello internazionale con il Festival della Canzone.

“Abbiamo voluto con molta determinazione che questa proposta d’intrattenimento potesse diventare un appuntamento tradizionale nell’ambito delle iniziative musicali della città a Natale e nei giorni del Festival. – Afferma il cons. Olmo Romeo, Presidente di Federgioco-“ Anche il sindaco Alberto Biancheri, che ringrazio, ha sostenuto questa iniziativa e più volte si è soffermato ad ascoltare la musica irradiata dal Trio dal balcone del Casinò, concerti resi unici dalla professionalità dei Maestri e dall’ubicazione che coinvolge chiunque passeggi accanto alla casa da Gioco. Ringrazio il Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica, Maurizio Caridi, e con lui i musicisti coinvolti, per aver condiviso quest’ importante iniziativa a valenza culturale, alla sua seconda edizione, ma già apprezzata e seguita, inclusa negli appuntamenti del calendario manifestazioni sanremese. E’ l’ augurio di Buon Anno del Casinò, guardando con ottimismo e impegno al 2019.”

Il trio dell’Orchestra Sinfonica è rappresentato dal maestro Vitaliano Gallo.

I concerti del trio dell’Orchestra Sinfonica nel periodo natalizio si terranno sino al 31 dicembre dalle ore 18.30 sino alle ore 20.00 circa. A febbraio 2019 il Trio suonerà da lunedì 4 a sabato 9 sempre dalle ore 18.30 alle ore 20.00.