Per disincentivare chi entra in negozio per provare scarpe o abiti e poi ordina il prodotto su internet, un commerciante di Sarzana (La Spezia), Giulio Soresina, che da 33 anni gestisce due negozi, chiede 10 euro per provare scarpe ed abiti firmati (da scontare dal prezzo finale se il capo sarà acquistato). “C’era chi tornava più volte, misurava, fotografava e non comprava. Siamo arrivati a far provare 14 paia di scarpe allo stesso presunto cliente senza venderne una. Da quando chiedo 10 euro, tanti non si son fatti più vedere e le vendite sono aumentate” spiega Soresina all’Ansa.