La protesta dei Tir Lumaca in queste ore nel tratto Trucco-Fanghetto della SS 20 del Col Di Tenda sta facendo discutere il web. In molti si chiedono che senso abbia protestare nel tratto italiano quando il divieto è in vigore nel tratto francese e gli abitanti della valle bypassano il tratto interessato passando da Sospel anche a causa del cantiere eterno è relativo semaforo ad Airole. Una domanda, quella del non sconfinamento in Francia, che si è posto anche un autotrasportatore francese ( video). Chiaramente dice “inutile protestare qui”

Contenuto non disponibile

Altri commenti sono per il disagio creato agli automobilisti in transito per andare in Piemonte o in Liguria che non mostrano solidarietà ai trasportatori. Anche le condizioni della strada e le mancanze nell’ammodernamento entrano nel dibattito web.