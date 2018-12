Grande partecipazione al concorso il tuo albero a Realdo, sono 12 gli iscritti, tra scuole, amanti della montagna, e abitanti della vallata che nei giorni 14-15-16 dicembre hanno allestito gli alberi nei carrugi, sarà quindi possibile vederli e fotografarli fino al 6 gennaio, data di termine del concorso, dopo la quale la giuria proclamerà il vincitore dell’edizione 2018.

Sulla pagina Facebook dell’associazione Realdo Vive, promotrice dell’evento in collaborazione con la Proloco, continua la sfida a suon di like per albero più social, per coloro che visiteranno il paese, invece è previsto un premio per il selfie più divertente con gli alberi in concorso; è sufficiente pubblicare la proprio foto sulla pagina dell’associazione.

I premi consisteranno in servizi e prodotti delle associazioni promotrici.

Per informazioni sulle attività dell’associazione info@realdovive.it o sulla pagina facebok Realdo Vive.